Covid-19. Portugal com 1.074 novos casos e nove mortes em 24 horas

Contabilizam-se ainda mais nove vítimas mortais do novo coronavírus no país. O total acumulado de óbitos sobe, assim, para 18.180.





Dos novos casos de infeção registados pelas autoridades de saúde, 243 ocorreram no Norte do país, 336 na região Centro, 320 em Lisboa e Vale do Tejo, 25 no Alentejo, 77 no Algarve, 17 nos Açores e 56 na Madeira.





Já em relação às mortes das últimas 24 horas, duas deram-se no Centro, três em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo, duas no Algarve e uma nos Açores.





Segundo o boletim divulgado esta quarta-feira, há mais 1.163 pessoas dadas como recuperadas da covid-19 no país. O total de recuperações sobe, deste modo, para 1.042.548.





As hospitalizações aumentaram: há agora 384 pacientes internados, mais 12 do que na véspera. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 67 pessoas (mais oito do que no dia anterior).





Portugal está agora na zona laranja da matriz de risco, com uma incidência de 104,4 casos de infeção por 100 mil habitantes no continente e um R(t) – índice de transmissibilidade da doença – de 1,03.



A nível nacional o R(t) mantém-se o mesmo, mas a incidência baixa ligeiramente, para 104,3.



A pandemia de covid-19 teve início no final de 2019, na China. Começou rapidamente a espalhar-se por todo o mundo e, de momento, somam-se quase 248 milhões de casos registados e mais de cinco milhões de mortes.