Covid-19. Portugal com 265 surtos ativos e estimativa de aumento nos próximos dias

Foto: António Cotrim - Lusa

Portugal regista 265 surtos ativos de covid-19, maioritariamente concentrados no Norte (127) e na Região de Lisboa e Vale do Tejo (78), esperando-se um aumento de casos nos próximos dias, disse esta tarde a ministra da Saúde, Marta Temido.