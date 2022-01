Covid-19. Portugal com mais 10.554 casos e dez óbitos nas últimas 24 horas

O último boletim da Direção-Geral da Saúde contabiliza mais dez óbitos e 10.554 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Em relação à última atualização, há agora mais 86 pessoas internadas nos hospitais com SARS-CoV2, menos uma em cuidados intensivos.







No total há 1.167 doentes internados com Covid-19 nos hospitais portugueses, dos quais 147 em unidades de cuidados intensivos.







Num dia em que os internamentos voltam a aumentar, destaque para o valor da incidência, que ultrapassa agora os 1.800 casos por cada 100 mil habitantes: é de 1805,2 a nível nacional e 1.817,3 em Portugal Continental.







Na sexta-feira, data da última atualização destes valores pela DGS, a incidência era de 1.182,7 a nível nacional e de 1.188,4 em Portugal Continental.







O índice de transmissibilidade - R(t) - também aumenta, ainda que de forma não tão significativa, ficando agora nos 1,43 a nível nacional e em Portugal Continental. Era de 1,35 e 1,36 na última sexta-feira, respetivamente.







Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 207.859, mais 4.537 do que no domingo. O boletim adianta ainda que há mais 6.007 pessoas recuperadas da doença, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.207.711.



Dos dez óbitos, três ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, outras três no Norte, duas no Centro, uma na Madeira e outra nos Açores.





Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com maior número de novos casos (4.328), seguida da região Norte (4.025). Seguem-se a região Centro (925), a Madeira (636), Algarve (273), Alentejo (216) e Açores (151)-