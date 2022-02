Covid-19. Portugal com mais 15.482 infeções e 51 mortes

Esta sexta-feira há menos 21.279 casos ativos, mais 36.710 recuperados e menos 11.091 contactos em vigilância.



Lisboa e Vale do Tejo reportou mais 5.272 casos, a região Norte 4.073, o Algarve com 1.021 e no Alentejo mais 926. Nos Açores também há mais 650 casos e na Madeira mais 526.



Os internamentos continuam a descer: menos 86 doentes em enfermaria e menos cinco em cuidados intensivos.





Atualizados os dados da matriz de risco, esta sexta-feira, o relatório indica que há nova descida na incidência a 14 dias por 100 mil habitantes para 3853,1 a nível nacional e 3833,4 no continente. Já o índice de transmissibilidade, ou R(t), desceu para 0,74 a nível nacional e 0,73 no continente.