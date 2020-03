Covid-19. Portugal com mais 57 casos em 24 horas

A ministra diz que "stamos na curva ascendente. Não sabemos quanto tempo esse movimento ascendente vai durar (...) Antecipamos que as próximas semanas sejam duras, a velocidade a que a curva vai subir depende muito de nós''.



Este sábado registou-se o maior aumento de casos desde que o surto do Novo Coronavirus começou em Portugal. Há agora 169 casos (subida 57 casos), 114 internados, dez dos quais em cuidados intensivos.



Daqui para a frente todos os hospitais podem internar doentes com Covid-19. Os casos menos graves podem ser tratados em casa e o próprio diagnóstico pode ser feito fora do hospital.