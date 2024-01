De acordo com a Organização Mundial de Saúde, Portugal está entre os 10 países europeus com maior subida de infeções, embora contrarie a tendência de aumento nos internamentos, com uma descida de 49%.



Na mortalidade, a OMS reporta uma redução de 26% a nível mundial, menos 8 mil e 700 óbitos, mas alerta para dados altamente subestimados pela falta de informação de vários países e alteração da estratégia de testagem.