Covid-19. Portugal com quase 189 mil casos e 230 mortes entre 17 e 23 de maio

De acordo com os dados da DGS, a incidência a sete dias estava, na segunda-feira, nos 1.835 casos por 100 mil habitantes, tendo registado um crescimento de 7% em relação à semana anterior, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 desceu dos 1,23 para 1,13 a nível nacional.Mais pormenores com a jornalista da Antena 1 Camila Vidal.