Covid-19. Portugal continua país da UE com mais novos casos e segundo do mundo

A média diária de novos casos desceu de 2.580 por milhão de habitantes na semana passada para 2.380 à data de hoje, seguindo-se a Alemanha, com 429, Grécia, com 345, França (343) e Finlândia (335).

A nível mundial, considerando os países e territórios com mais de um milhão de habitantes, Taiwan tem a maior média de novos casos diários (3.070), seguida de Portugal, Nova Zelândia (1.340), Austrália (1.140) e Panamá (690).

No que toca às novas mortes diárias atribuídas à covid-19, Portugal mantém a maior da União Europeia (3,68), seguida da Finlândia, com 2,7, a Irlanda com 2,21, a Grécia com 1,51 e a Estónia com 1,4.

Em termos mundiais, olhando para territórios e países com mais de um milhão de habitantes, Taiwan tem a maior média diária de novas mortes atribuídas à covid-19 (5,29), seguida de Portugal, Finlândia, Irlanda e Nova Zelândia (1,87).

A média de novos casos diários por milhão de habitantes na União Europeia está em 280 e a de novas mortes diárias em 0,83.

A média mundial de novos casos está em 59 e a de novas mortes atribuídas à covid-19 está em 0,18.