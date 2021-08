Covid-19. Portugal é o terceiro país do mundo que mais está a vacinar

Para o secretário de Estado da Saúde a única resposta a dar a estes movimentos é a ciência.



Sobre o Queimódromo, Lacerda Sales diz que ainda se encontra uma investigação em curso, pelo que nada poderá dizer, mas assegurou que todas as pessoas que estavam agendadas para o local foram vacinadas em outros centros de vacinação.



O secretário de Estado considera que deve ser relevante o facto de termos já "65% da população com o esquema vacinal completo e 75% com as primeiras inoculações", o que faz de Portugal o terceiro país do mundo com mais população vacinada.