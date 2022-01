Covid-19. Portugal já administrou mais de quatro milhões de doses de reforço

Desde que se iniciou a campanha de vacinação já foram administradas, no total, cerca de 20,2 milhões de doses de vacinas.No comunicado, a DGS reitera que “a vacinação é a melhor forma de proteção contra a doença grave, internamentos e morte” e reforça o apelo para que as pessoas com mais de 40 anos ainda não vacinadas com a dose de reforço efetuem o agendamento no portal da DGS O portal do autoagendamento permite também marcações de pessoas com 60 ou mais anos para dose de reforço contra a covid-19 e vacina contra a gripe, assim como para quem tem mais de 18 anos e foi vacinado com a Janssen há mais de 90 dias.