Covid-19. Portugal pode adotar sistema de semáforos para identificar zonas de maior risco

Foto: Lusa

O secretário de Estado da Saúde admite que venha a ser criado um sistema de semáforos para identificar as zonas de maior risco de transmissão do novo vírus em Portugal. Um sistema semelhante ao usado ao longo do verão no acesso às praias, embora aqui a medição seja o número de pessoas.