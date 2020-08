Covid-19. Portugal receberá vacinas de laboratório francês

O medicamento está a ser desenvolvido por um laboratório francês e já se encontra na fase de testes.



A Comissão Europeia reservou à farmacêutica francesa 300 milhões de doses desta potencial vacina.



As doses serão distribuídas proporcionalmente, conforme o número de habitantes por país do bloco europeu.



O medicamento poderá chegar a Portugal a partir de dezembro, com uma primeira aquisição de cerca de 690 mil vacinas.