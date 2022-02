Covid-19. Portugal regista 28 mortos e 13.103 novos casos

Há nesta altura 1.763 pessoas internadas com Covid-19, das quais 111 em cuidados intensivos. O número de mortos chega agora aos 20.894 desde o início da pandemia.







Registaram-se em 24 horas 20813 pessoas recuperadas da doença, o que representa uma diminuição de 7.738 casos ativos (estão ativos 467.878 casos de covid-19 no país).







Já se encontra disponível o Relatório de Situação de hoje, 22 de fevereiro.



Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos (4.024), tendo registado 12 óbitos. Segue-se a região Norte com 3.275 casos e 10 mortes.





A incidência nacional permanece nos 2934 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cem mil habitantes e um índice de transmissibilidade nacional de 0,71, já que estes dados não são atualizados à terça-feira.