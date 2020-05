Covid-19. Portugal regista mais 20 óbitos e 92 casos confirmados

O país conta este domingo 25.282 confirmados, mais 92 do que ontem e mais 20 óbitos (total 1.043), 12 dos quais com mais de 80 anos. Há ainda 18 casos recuperados. O boletim da DGS começou a ser apresentado com mais de duas horas de atraso, justificado pela Ministra da Saúde com a necessidade de verificação dos números.