Covid-19. Portugal regista mais 21 mortos e 2535 novas infeções

Portugal tem hoje 902 doentes internados (menos 14 do que na véspera), dos quais 129 em unidades de cuidados intensivos (mais um do que no dia anterior).





Do total de novos casos, 841 foram registados na região norte, 820 em Lisboa e Vale do Tejo, 528 no centro, 168 no Algarve e 62 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 101 infeções na Madeira e mais 15 nos Açores.





Relativamente aos óbitos, três foram reportados na região norte, cinco no centro, cinco em Lisboa e Vale do Tejo, um no Alentejo, quatro no Algarve e três na Madeira.







O boletim epidemiológico desta sexta-feira reporta ainda mais 3713 recuperados, aumentando o total para 1.082.421. Há ainda menos 1199 casos ativos (56.439 no total) e mais 2420 contactos em vigilância (72.030 no total).

R(t) desce e incidência sobe





De acordo com o boletim, a incidência a 14 dias é agora de 374 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e de 376,5 casos no continente. Na atualização anterior, feita na quarta-feira, a incidência a nível nacional era de 349,8 casos por 100 mil habitantes e de 351,4 casos a nível continental.



Já o índice de transmissibilidade, ou R(t), diminuiu, passando de 1,15 para 1,13 a nível nacional e de 1,16 para 1,14 no continente.







Desde que Portugal identificou o primeiro caso de Covid-19, já foram confirmados 1.157.352 casos e 18.492 óbitos.