Covid-19. Portugal regista mais 3.879 casos e 13 óbitos

Há mais 2.469 casos ativos, 1.397 recuperados e 784 contactos em vigilância.





A região do Norte registou 1.212 novos casos, Lisboa e Vale do Tejo tem 1.192 infeções, mais 892 casos na região Centro, mais 360 região do Algarve e mais 88 no Alentejo. A região da Madeira registou mais 119 casos e os Açores mais 16 casos.





Os internamentos continuam a aumentar: estão 964 doentes com covid-19 em enfermarias (mais 12 do que ontem) e 143 em unidades de cuidados intensivos (mais um).