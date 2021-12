Covid-19. Portugal regista mais 5.754 casos e 16 óbitos

Nas últimas 24 horas houve mais 16 óbitos, num total de 18.812 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Houve ainda registo de 5.754 novos casos. Há mais 6.551 doentes recuperados desde o último boletim.







Há nesta altura 904 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais portugueses, das quais 153 nos cuidados intensivos. São menos 39 doentes em enfermaria e mais um em UCI na comparação com segunda-feira.







Grande parte dos óbitos ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo (8). Seguem-se a região do Algarve (3), Centro (2) e Norte (2). Houve ainda uma vítima mortal no Alentejo.







A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que apresenta maior número de novas infeções (2.727), seguida da região Norte (1.433), região Centro (962), Algarve (238), Madeira (207), Alentejo (138) e por fim Açores (49).