Covid-19. Portugal regista mais cinco óbitos e 491 novos casos

Estão agora internadas 360 pessoas, mais 25 do que no domingo, das quais 60 em unidades de cuidados intensivos, mais uma do que nas últimas 24 horas.





A incidência nacional é de 101,5 casos por cem mil habitantes e o índice de transmissibilidade é de 1,05.





As cinco mortes registaram-se nas regiões de Lisboa (1), Centro (3) e Alentejo (1).



Recuperaram da doença 436 pessoas nas anteriores 24 horas. Há 31940 casos ativos, mais 50 do que no boletim anterior.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 18.162 pessoas e foram registados 1.091.142 casos de infeção.



O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.850), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.886).