Covid-19. Portugal regista mais seis vítimas mortais

Dos 18100 casos aqui registados estão ativos quase 7300 o que dá ideia da dimensão do problema.



No total regitaram-se mais seis mortes, por covid-19, quatro ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo. A ministra da Saúde voltou a assumir a dificuldade em controlar as cadeias de transmissão na região de Lisboa.