Covid-19. Portugal tem 1.654 novos casos e cinco óbitos

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde há mais 785 casos ativos do que ontem, 864 recuperados e 687 contactos em vigilância.





A região do Centro do país reportou mais 460 casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo tem 459 novos casos, o Norte 372, o Algarve mais 168 e o Alentejo mais 106. A Madeira registou mais 51 casos e os Açores mais 38.







Os internamentos voltaram a aumentar: estão 380 doentes em enfermarias (mais 19 do que ontem) e 62 em cuidados intensivos (mais dois).





Também o R(t) continua a subir, sendo de 1,12 tanto a nível nacional como no continente.





Já a incidência ultrapassou o limiar de risco - os 120 casos por 100 mil habitantes -, sendo a nível nacional de 125,4 por 100 mil habitantes e de 124,8 no continente.