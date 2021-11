Covid-19. Portugal tem mais 568 casos e seis óbitos

Portugal registou mais 568 casos de covid-19, nas últimas 24 horas. Há ainda mais seis vitimas mortais devido à infeção, mais 166 casos ativos do que ontem e 396 recuperados. Segundo o boletim epidemiológico desta segunda-feira, há menos dez contactos em vigilância desde domingo.





Com 207 novos casos, Lisboa e Vale do Tejo é a região que reportou o maior número de infeções. Segue-se a região Norte com mais 151 casos, o Centro com 83, o Algarve com 58 e o Alentejo com 13. Nos Açores também se registaram 13 novas infeções e na Madeira 43.





O número de internamentos aumentou: estão 360 doentes em enferaria, mais 19 do que ontem. No entanto, estão 62 em cuidados intensivos, menos dois desde domingo.





De acordo com este boletim, o risco de transmissibilidade voltou a aumentar. Atualmente, o R(t) a nível nacional e no continente é de 1,08.





A incidência nacional é de 116,9 e no continente é de 116,4 por 100 mil habitantes.