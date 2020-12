Covid-19. Portugal vai receber mais 70.200 doses da vacina até ao fim do ano

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Marta Temido anunciou que a Pfizer fez uma antecipação e vai entregar, no dia 28 de dezembro, mais 70.200 doses da vacina. Anúncio feito pela ministra da Saúde esta quarta-feira em Lisboa.