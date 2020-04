Covid-19. Portugueses chegaram de Timor-Leste tranquilos e aliviados

Um Boeing 767 da euroAtlantic trouxe a bordo cidadãos nacionais repatriados de Timor-Leste para Portugal, na sequência da pandemia da covid-19.Os 211 passageiros viajaram num voo organizado pelo Governo português.A bordo estavam na maioria professores e militares.O avião chegou cerca das 23h00 deste sábado ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.Os passageiros eram, na sua maioria, professores portugueses destacados em Timor-Leste e que regressaram a Portugal devido à interrupção letiva decretada no âmbito do estado de emergência que vigora naquele país há uma semana, na sequência da pandemia do novo coronavírus.À chegada a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, garantiu que, apesar da dificuldade e da operação complexa, os portugueses que vieram de Timor-Leste chegaram bem e em segurança.”, referiu a governante.

O voo durou 22 horas e teve duas escalas para reabastecimento, na Tailândia e na Geórgia.







Em Timor-Leste ficam ainda, segundo as estimativas da Embaixada de Portugal, cerca de 750 portugueses.