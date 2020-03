Covid-19. Presidente contrário à ideia de um Governo de salvação nacional

Após ter recebido representantes da Confederação do Comércio de Portugal e a Confederação Portuguesa do Turismo no Palácio de Belém, o Presidente foi confrontado com a ideia lançada pelo líder do PSD, Rui Rio, neste domingo à noite na RTP, sobre a criação de um governo de unidade nacional.



Marcelo respondeu desta forma: “Temos o Governo que temos, o Parlamento que temos, a unidade nacional que temos. Estamos na fase de controlar a epidemia. Imaginar o que se vai passar depois disto é um exercício meramente especulativo”.



Para já a prioridade é controlar o problema de saúde pública que o país enfrenta: “Esta é a fase mais difícil, uma crise de saúde pública como esta, imprevisível, universal, galopante, imprevisível, nunca tinha acontecido”, sublinhou Marcelo.