Covid-19. Presidente da Cofina considera pacote de ajuda aos "media" insuficiente

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O presidente da Cofina, Paulo Fernandes, disse esta tarde que as receitas do grupo dono do Correio da Manhã registam uma quebra média de 50% devido à covid-19, considerando o pacote de ajuda do Governo à comunicação social insuficiente.