Covid-19. Presidente da República em quarentena voluntária por precaução

Na terça feira da semana passada, Marcelo Rebelo de Sousa esteve com mais de uma centena de alunos em mais um "Artistas no Palácio", e uma das turmas era da escola de Felgueiras, entretanto encerrada.



Este domingo, ao final da tarde, a agenda do chefe do Estado foi cancelada e foi comunicado que o Presidente ficará em quarentena duas semanas.