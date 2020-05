Covid-19. Presidente do Colégio de Neonatologia explica alteração de regras para recém-nascidos

Daniel Virella, presidente do Colégio de Neonatologia da Ordem dos Médicos que fez parte do grupo de médicos que elaborou as normas para a Direção-Geral de Saúde, explicou no Telejornal as circunstâncias que conduziram à decisão de deixar que as mães infetadas com covid-19 possam a partir de agora estar em contacto com os seus bebés recém-nascidos.