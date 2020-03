Covid-19. Primeira instância só realiza diligências relacionadas com direitos fundamentais

As instalações do Supremo Tribunal de Justiça também já estão encerradas durante 14 dias.



Já na quarta-feira o juiz-presidente da Comarca do Porto e a secção regional do Porto da Ordem dos Advogados tinham feito um apelo conjunto para que fossem adiadas todas as diligências, excepto as urgentes.