COVID-19. Primeiro foco em Felgueiras sem controlo durante 13 dias

Sabe-se agora também que três das 18 pessoas que contraíram o vírus foram a três hospitais diferentes e mandados para casa com medicamentos para a gripe.



E há ainda o caso de uma mulher de 74 anos que as autoridades de saúde não validaram como um caso suspeito, mesmo depois de ter dito aos bombeiros que tinha um familiar com teste positivo ao coronavírus.



Portugal está em estado de alerta. As restrições anunciadas pelo governo serão punidas com o crime de desobediência civil. É esta a resposta política aos novos números do surto de coronavírus no país.



Hoje há 112 casos confirmados. Mais 34 do que ontem. Mas há 1308 suspeitos, ou seja mais do dobro dos casos verificados há 24 horas.



É esta a curva que levou o primeiro-ministro a tomar medidas restritivas que contrariam, por completo, a recomendação do Conselho Nacional de Saúde pública, anunciada há dois dias e que pretendia encerrar escolas, apenas caso a caso, mediante autorização expressa das autoridades de saúde.



Em Portugal, os casos confirmados estão na grande maioria a norte e têm este perfil:



São na maioria homens, entre os 40 e os 49 anos e apresentam essencialmente tosse.



É este o quadro numa semana em que Portugal registou uma curva de crescimento de casos muito semelhante à curva de outros países europeus, como Espanha, França e mesmo Itália onde só nas ultimas 24 horas morreram 250 pessoas.



No nosso caso, o vírus foi importado de Milão e rapidamente se disseminou de uma forma imprevisível e incalculável.