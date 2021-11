Covid-19. Processo de vacinação vai acelerar e pode atingir 90%, diz coordenador

"Estamos a acelerar o processo, estamos a reforçar todas as estruturas, e especialmente em pessoal, todos os centros de vacinação", afirmou o militar que coordena o Núcleo de Apoio ao Ministério da Saúde.

Carlos Penha-Gonçalves falava aos jornalistas no final de uma visita ao Centro de Vacinação de São Domingos de Rana, em Cascais, onde deixou um apelo para que a população responda ao processo em curso e faça o agendamento para a vacina.

"Vamos acelerar, vai haver alguns constrangimentos e quanto mais pessoas recorrerem ao auto agendamento, quando mais pessoas forem ao portal da saúde para se agendarem melhor e mais organizado vai ser o processo", declarou.

O responsável acredita que é ainda tempo de as pessoas que não se vacinaram aderirem ao processo, por forma a alcançar uma cobertura de 90%.

"As pessoas sabem, especialmente as mais idosas, com mais de 80 anos, que esta doença mata e que não vale a pena arriscar", sublinhou.

O processo vai ser intensificado. "Estamos a vacinar aos fins-de-semana e vamos alargar, em termos de infraestruturas a capacidade vacinal em breve. É isso que estamos a mapear no país todo", referiu, indicando que está a ser avaliado em que locais será necessário haver mais centros de vacinação e aumentar a capacidade.

"Este fim de semana agendamos cerca de 120.000 pessoas, é muito próximo da capacidade máxima que temos", revelou, admitindo que pode haver "alguns constrangimentos".

O responsável visitou as instalações de São Domingos de Rana juntamente com a diretora-geral da saúde, Graça Freitas, numa visita que foi acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreira.

Ouviu ouviu algumas críticas de munícipes sobre "desorganização" e tempos de espera, apesar do agendamento prévio, enquanto a diretora-geral da saúde desejava "um bom natal" e "boa saúde" aos utentes.