Covid-19. Prossegue desinfeção de cerca de 200 escolas

No Algarve, numa primeira fase, a desinfeção terá lugar em 12 das 19 escolas que irão receber os alunos do 11º e 12º anos.



Uma equipa da Marinha irá fazer uma primeira avaliação, para definir o tipo de desinfeção "total ou localizada", e orientar as técnicas de limpeza sobre as novas normas de higiene, para que as aulas presenciais do 11º e 12º anos possam ter início a 18 de maio.



A preocupação central do agrupamento escola Poeta António Aleixo, em Portimão, está na reorganização da escola de modo a estar tudo pronto no próximo dia 18 de maio.