Covid-19. Psicóloga diz que só agora é que a ansiedade se apoderou dos portugueses

A psicólogo especialista Teresa Espassandim, membro da direção nacional da Ordem dos Psicólogos, explicou à jornalista Sandy Gageiro que, apesar do assunto já circular há muito tempo, só quando bateu à porta dos portugueses é que acordaram para a urgência.A Ordem dos Psicólogos disponibiliza informações no site e redes sociais para os cidadãos - de todas as idades - sobre como lidar com esta situação.





Ainda em relação às crianças e jovens, várias editoras portuguesas disponibilizam a partir de hoje plataformas gratuitas com materiais escolares para o momento de isolamento que se vai viver nas próximas semanas.





Um tema em destaque na Antena 1, numa edição de Nuno Rodrigues.