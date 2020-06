Covid-19. PSP vai reforçar a intervenção na Grande Lisboa

O país registou cerca de 340 novos casos, 75% dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo. No âmbito do rastreio prioritário feito em cinco concelhos da região de Lisboa, foram feitas mais de 14 mil colheitas em pessoas sem sintomas.Nas quase nove mil amostras processadas, houve cerca de 400 positivos. Na sequência destes resultados, o coordenador regional da PSP explicou que vai ser reforçada a fiscalização no sector da construção civil.