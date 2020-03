Covid-19. Quarentena obrigatória para quem chega à Madeira está em vigor

O anúncio foi do presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, ao revelar ainda disse que os passageiros serão encaminhados para uma unidade hoteleira requisitada pelo Governo regional, com exceção dos doentes em tratamento e devidamente autorizados pelas autoridades de saúde.



Na ilha da Madeira, os passageiros serão encaminhados para o complexo turístico Quinta do Lorde, localizado na freguesia do Caniçal, zona leste, onde já se encontram dois madeirenses, ao passo que no Porto Santo terão de cumprir a quarentena no Hotel Praia Dourada.



"Esta é uma determinação com conhecimento e anuência do senhor Presidente da República, que visa a imprescindível contenção da cadeia de transmissão da doença na Região Autónoma da Madeira", afirmou Albuquerque, no domingo, em videoconferência, na qual apresentou um pacote de apoios às famílias e empresas do arquipélago.



"Estamos ainda numa fase inicial desta pandemia e todos os madeirenses e porto-santenses devem cumprir o isolamento social determinado pelas autoridades regionais", declarou Miguel Albuquerque, realçando: "É esta a única forma de protegermos a nossa saúde, a nossa vida, os nossos pais, os nossos avós e os nossos filhos”, concluiu.