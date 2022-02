Covid-19. Que medidas podem ser aliviadas em Conselho de Ministros?

Sugeriram na chamada reunião no Infarmed com responsáveis políticos um alívio nas restrições, como o fim das limitações de acesso a lojas, bares e discotecas.Apesar de ainda existirem incertezas, como afirmou no final do encontro a ministra da Saúde, Marta Temido, Portugal está numa nova fase da pandemia devido à alta taxa de vacinação e da menor gravidade associada à variante Ómicron.





O briefing do Conselho de Ministros está previsto para as 13h00.



Entre as propostas defendidas estão:

- O acesso a lojas, bares e discotecas deve passar a ser feito sem limitações e restrições;





- Que o certificado, atualmente obrigatório para acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos, alojamento local e espetáculos culturais, deverá passar a ser usado apenas "em contexto de saúde ocupacional (ex: novos trabalhadores);





- Uso das máscaras passe a ser obrigatório apenas em espaços interiores públicos, serviços de saúde e transportes;









- No exterior, a máscara deve ser apenas usada em áreas com grande densidade populacional;- O teletrabalho deve deixar de ser recomendado, passando o trabalho presencial a fazer-se sem limitações;- A testagem à covid-19 passa a ser recomendada em populações de maior vulnerabilidade (admissão nos lares e antes de internamento hospitalar), funcionários do pré-escolar, em locais de maior risco de transmissão e quando existem sintomas, em contexto de diagnóstico;- Sistema integrado de vigilância de infeções respiratórias. Os peritos propõem um sistema de vigilância de infeções respiratórias que integre o vírus SARS-Cov-2, o da gripe e o vírus sincicial respiratório (que afeta crianças);, logo ficam fora das discussões no Conselho de Ministros.Os partidos, que tomaram posição após a reunião do Infarmed, estão satisfeitos com a perspetiva de alívio das restrições impostas pela pandemia. No entanto, alguns pedem para que as medidas sejam levantadas de forma progressiva. Outros querem o fim imediato de todas as restrições.

De acordo com os especialistas, na primavera Portugal já poderá entrar no nível zero de restrições. Nessa fase, deixará de ser necessário apresentar o certificado digital, seja qual for a circunstância. As máscaras passam a ser apenas uma recomendação.



Mas para isso é preciso que Portugal menos de 20 óbitos por milhão de habitantes, e estejam menos de 170 doentes Covid nos Cuidados Intensivos.