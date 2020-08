Covid-19. "Que não seja por falta de recursos que resposta possa ter problemas"

Em entrevista ao Jornal da Tarde, o presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto, a primeira unidade a sofrer o impacto da pandemia no país, deu conta dos últimos números de internados e alertou para a necessidade mais profissionais face a uma previsível segunda vaga.