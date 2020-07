Covid-19. Registados 38 casos num lar e num infantário das Caldas da Rainha

No Lar, 23 utentes e três funcionários estão infetados, e no infantário, há 12 casos, sendo que cinco são crianças.



A jornalista Francisca Fortuna falou com o Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, que garantiu tudo estar a ser feito, em conjunto com as instituições e as autoridades de saúde, para controlar o surto.