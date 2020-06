Covid-19. Reguengos de Monsaraz encerra creches, jardins de infância e escolas devido a surto

Os próximos dias vão ser determinantes paras saber até onde chegou este surto o primeiro de grandes dimensões no Alentejo. A jornalista Teresa Marques falou com o presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, que atualizou as informações sobre a evolução da situação.