Covid-19. Reportados mais 5137 casos e 19 óbitos

Os dados deste boletim epidemiológico elevam para 1.211.130 e 18.717, respetivamente, os totais acumulados de infeções e mortes desde o início da pandemia. O R(t) - índice de transmissibilidade - mantém-se em 1,08 a nível nacional e no continente.





A incidência da covid-19 à escala nacional mantém-se nos 508,8 casos por 100 mil habitantes. No continente, este indicador é de 514,4 casos por 100 mil habitantes.



Encontram-se internadas 952 pessoas, menos 15 relativamente aos dados de quarta-feira. Há mais oito doentes em unidades de cuidados intensivos, para um total de 158.



O número de casos ativos aumentou em 1.712 para 69.672. A Direção-Geral da Saúde reporta ainda mais 2.810 contactos em vigilância, num total de 95.430.



Os maiores aumentos de casos e mortes em 24 horas ocorreram, uma vez mais, em Lisboa e Vale do Tejo: mais 7.901 infeções e seis óbitos.



