Covid-19. Responsável do INEM a norte colocou o lugar à disposição

Demitiu-se o responsável do INEM que distribuiu vacinas por funcionários de uma pastelaria, no Porto. António Barbosa diz que não favoreceu ninguém, porque aquelas doses iam acabar no lixo. Tem o lugar à disposição mas como médicos diz que não se arrepende do que fez.