Covid-19. Restrições na Área Metropolitana de Lisboa na terceira fase de desconfinamento

Em conferência de imprensa no final da reunião semanal do executivo, o primeiro-ministro justificou a decisão com o facto de a evolução do número de casos na Área Metropolitana de Lisboa distinguir-se "significativamente" das restantes regiões do país.



Estas são as principais restrições e regras impostas na Área Metropolitana de Lisboa:



- Reforço da vigilância epidemiológica, em particular em atividades que concentram “um elevado número de focos de infeção”: obras de construção civil e trabalho temporário.



- Planos de realojamento de emergência para permitir "a separação de pessoas que estejam infetadas".



- Ajuntamentos continuam limitados a 10 pessoas.



- Veículos privados de transporte de passageiros com lotação máxima de dois terços dos passageiros e uso obrigatório de máscara.



- Veículos com lotação superior a cinco pessoas apenas podem circular com dois terços da capacidade, salvo se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar.



- Permanecem encerradas as áreas de consumo de comidas e bebidas (‘food-courts’) dos conjuntos comerciais.



Até dia 4 de junho



- Permanecem encerrados os centros comerciais e as Lojas do Cidadão.



(a decisão de manter encerrados os centros comerciais será reavaliada em 4 de junho).



- As câmaras municipais avaliam a continuação da suspensão de funcionamento das lojas com área superior a 400m2 e realização de feiras.