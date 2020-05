Covid-19: Retoma social depende das pessoas e não de uma "sociedade policial"

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

A ministra da Saúde considerou esta tarde que o "lento retomar da vida social", a propósito da pandemia de covid-19, depende mais do "comportamento cívico das pessoas" e não da "instalação de uma sociedade policial, repressiva ou de medo".