Covid-19. Reuniões com partidos antecedem anúncio sobre escolas

De acordo com uma nota oficial do gabinete do primeiro-ministro, durante a manhã, António Costa terá audiências com a Iniciativa Liberal, o Chega, o Partido Ecologista "Os Verdes", o PAN e o CDS-PP.



Na parte da tarde, o primeiro-ministro reúne-se com o PCP, Bloco de Esquerda, PSD e PS.



Em entrevista à Rádio Renascença, na sexta-feira passada, o primeiro-ministro apontou que 4 de maio "é a data limite" para o recomeço das aulas presenciais na perspetiva de que o terceiro período letivo ainda possa decorrer "com a normalidade possível".



Na terça-feira, no final da terceira reunião técnica sobre a "Situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", no Infarmed, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que, segundo os especialistas, é preciso manter o esforço de confinamento em abril para dar passos de liberdade em maio, tanto no sistema escolar, como na atividade económica e social.



Após esta série de audiências com os partidos, e também na sequência da reunião técnica com epidemiologistas realizada no Infarmed, em Lisboa, o Governo reúne-se na quinta-feira em Conselho de Ministros para tomar uma decisão sobre a reabertura dos estabelecimentos de ensino.