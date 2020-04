Covid-19. Rio lamenta "esquecimento" de diploma do PSD de apoio a gerentes de PME

"Há uma semana, o parlamento agendou, à pressa, 100 propostas de uma só vez. Lamento que, agora, não tenha seguido o mesmo critério para o nosso projeto-lei de apoio aos gerentes das PME's. Este, sim, urgente; dada a situação difícil em que muitos deles se encontram. Nem 8, nem 80!", criticou Rui Rio, numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter.



O projeto-lei do PSD foi entregue na terça-feira no parlamento e pretende alargar os apoios do regime de "lay-off" a todos os gerentes de micro e pequenas empresas.



No final da conferência de líderes de quata-feira, e questionada sobre quando será feito o agendamento de iniciativas dos partidos, a porta-voz deste órgão, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha, remeteu esse debate para a próxima reunião, em 21 de abril.



Recorde-se que a 6 de abril o Governo já alargou os apoios previstos no regime de "lay-off" simplificado - criado no âmbito das medidas de combate aos efeitos da pandemia de covid-19 - aos sócios-gerentes, mas apenas aos que não tenham trabalhadores por conta de outrem e tenham tido uma faturação no ano anterior inferior a 60.000 euros.



Em declarações à agência Lusa na terça-feira, o presidente e líder parlamentar do PSD, Rui Rio, considerou que a solução encontrada pelo Governo - e que já foi uma alteração ao regime inicial depois de vários partidos terem apontado este problema - "é muito insuficiente", por deixar de fora muitos gerentes com um pequeno número de empregados.



"Neste caso concreto, entendemos que a matéria tem importância suficiente para, depois de, tendo falado com o Governo e o Governo ter solucionado o problema de uma forma insatisfatória, nós termos quase a obrigação moral de meter um projeto-lei que complemente o do Governo e possa dar apoio a todos aqueles gerentes que, independentemente de terem ou não funcionários ao seu serviço, têm direito a um rendimento mínimo", defendeu Rio.