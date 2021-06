Covid-19. Rui Rio pede "coragem e firmeza" ao Governo para travar número de casos na capital

Rui Rio pede coragem e firmeza ao governo no combate à pandemia na região de Lisboa. O líder do PSD esteve na Feira da Agricultura de Santarém, onde voltou a relacionar o aumento do número de casos na capital com os festejos do Sporting. Rio pede ainda mais clareza nas regras em vigor.