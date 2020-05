Covid-19. Salimo Mendes morador do Bairro da Jamaica desconhece fecho de cafés

No entanto, Salimo Mendes mostrou-se preocupado com uma doença que considera não ter cura.





Os moradores do bairro da Jamaica, no Seixal, no distrito de Setúbal, mostraram-se a favor do fecho dos cafés nesta localidade, mas apelaram aos vizinhos e visitantes para seguirem as recomendações e "ficarem em casa".

(Foto: Rui Minderico - Lusa)