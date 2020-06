Covid-19. São agora dois os lares afetados em Caneças

Em Caneças, concelho de Odivelas, há mais um lar com casos de Covid-19. O mais recente surto registou-se no lar Nossa Senhora da Aparecida, onde foram identificados 26 casos. Já na Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa, há 86 pessoas infetadas, 59 utentes e 27 profissionais de saúde. Uma idosa com cerca de 70 anos morreu e 10 utentes estão internados no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.