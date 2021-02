Covid-19. Segunda morte em Portugal de criança com menos de 10 anos

Esta é a segunda morte de uma criança em Portugal na faixa etária entre os 0 e os 9 anos registada desde o início da pandemia em março de 2020.De acordo com a DGS, a criança tinha múltiplas complicações congénitas e morreu num hospital da região de Lisboa e Vale do Tejo.O primeiro óbito de covid-19 naquela faixa etária ocorreu em agosto, com um bebé com 4 meses. A menina de quatro meses tinha covid-19 e outras "condições associadas" e estava internada no Hospital Dona Estefânia, no Centro Hospitalar de Lisboa Central.Portugal registou no boletim epidemiológico revelado este sábado 214 mortes relacionadas com a covid-19 e 6.132 casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).Estão internadas em Portugal 6.158 pessoas com a doença, menos 254 do que sexta-feira, das quais 891 em unidades de cuidados intensivos, menos 13.Os dados revelam ainda que 14.317 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 599.593 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. Hoje foi o sexto dia consecutivo em que o número de recuperados superou o de novas infeções.O número de casos ativos em Portugal regista também um decréscimo nos últimos dias depois de um máximo atingido a 29 de janeiro de 181.811.O número de casos ativos diminui em 8.399 casos.

Desde março de 2020, Portugal já registou 13.954 mortes associadas à covid-19 e 761.906 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 148.359 casos, menos 8.399 do que na sexta-feira.





c/Lusa