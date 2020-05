Covid-19. Situação em Lisboa "já aconteceu em outras zonas do país", diz DGS

"O que está acontecer em Lisboa já aconteceu em outras zonas do país. Há a circulação de um vírus e essa circulação é diferente conforme as localidades" e a resposta difere porque "as populações não são todas homogéneas", afirmou Graça Freitas, na conferência de imprensa diária de atualização da informação referente à covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.





"No Seixal há boas notícias, em um dos bairros onde houve 16 casos infetados, quatro já foram dados como curados e não apareçam novos casos", disse, dando também conta de um outro surto na zona de Lisboa e Vale do Tejo, num lar de idosos do distrito de Santarém, em que 18 utentes e seis profissionais estão infetados com covid-19 até à data.