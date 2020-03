Covid-19. Situação mais preocupante se transmissão não for identificável, alerta especialista

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, considera que o isolamento é uma das recomendações para os casos de contacto próximo com pessoas infetadas.





Este especialista alerta ainda que a situação será mais preocupante se se registar transmissão que as autoridades não conseguem identificar, o que não aconteceu até ao momento.





O jornalista Mário Galego conversou com Ricardo Mexia sobre o atual momento que se vive com esta epidemia do coronavírus.





Um tema em destaque na tarde informativa da Antena 1, numa edição de Nuno Rodrigues.





c/ Marcos Celso